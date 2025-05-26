Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Keçiören'de Coşkuyla Kutlandı

(ANKARA) - THY EuroLeague Final Four final maçında Fenerbahçe Beko'nun Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olması, Keçiören'de de coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Keçiören Belediyesi'nin Kalaba Kent Meydanı'na kurduğu dev ekranda yayınlanan EuroLeague final karşılaşması, yüzlerce taraftarı bir araya getirdi. Sarı-lacivertli formalarını giyen sporseverler, ellerinde bayraklarla meydanı doldurarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta yaşanan heyecan, bitiş düdüğü ile birlikte yerini mutluluğa bıraktı. Aileler, gençler ve çocuklar hep birlikte marşlar söyleyerek şampiyonluğun tadını çıkardı.

"Sporun birleştirici gücünü ortaya çıkarıyoruz"

Türkiye'ye şampiyonluk sevincini yaşatan Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden takımlarımızın ve milli takımımızın maçlarını Kalaba Kent Meydanı'mızda yayınlıyoruz. Bu tür etkinliklerle hem milli gururumuzu birlikte yaşıyor hem de toplum olarak kaynaşıyoruz" dedi.