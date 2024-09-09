Fenerbahçeli Taraftarlardan Kırtasiye Yardımı

Güncel

SÜPER Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye gönül veren 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu'ndaki taraftarlar, Yayladağı'nda öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil ve 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu üyesi olan taraftarlar, beraberinde getirdikleri kırtasiye ürünlerini ilçeye bağlı Kasımbey Mahallesi İlkokulu'nda okuyan öğrencilere dağıttılar. İlk ders zilinin çalınmasının ardından öğrencilere iyi dersler dileklerinde bulunan Kaymakam Yazıcı ve beraberindeki heyet, kırtasiye yardımlarının dağıtımının ardından desteklerinden dolayı 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi grubu üyesi taraftarlara teşekkürlerini sundu.