Fenerbahçe Ziraat Kupası'na Katılmayacak

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(İSTANBUL)- Türkiye Futbol Federasyonu, "Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir" açıklamısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağının bildirildiğini belirtildi. TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."