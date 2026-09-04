Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü, Arca Çorum FK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp, tecrübeli futbolcuya kırmızı-siyahlı formayla başarı diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.
Kulübün yazılı açıklamasında, tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Freiburg, Leicester City, Atletico Madrid ve Fenerbahçe formaları giyen Söyüncü'nün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar forma giydiği aktarılan açıklamada, futbolcuya kırmızı-siyahlı formayla başarı dilendi.
Kaynak: AA
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