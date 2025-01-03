Ferdi Tayfur'un Vefatı Kahramanmaraş'ta Üzüntü Yarattı

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Ferdi Tayfur'un vefatı Kahramanmaraşlı sevenini derinden üzdü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 1970'li yılların giyim tarzı ve Ferdi Tayfur'u andıran saç stiliyle dikkat çeken şahıs, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası çok üzüldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Erdem, 1970'lerin nostaljik ruhunu yaşatan tarzıyla tanınıyor. Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen Erdem, geçmişe duyduğu özlemi yaşam tarzına yansıtarak nostaljik bir atmosfer oluşturan bir sima haline geldi.

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası duygularını paylaşan Erdem, onun kişiliği ve karakterine olan sevgisini dile getirdi. Sokaklarda sıklıkla eski dönemleri anımsatan kıyafetleri ve Ferdi Tayfur şarkılarını mırıldanmasıyla tanınan Erdem, Tayfur'un kaybını ailesinden birinin kaybı olarak nitelendirdi.

Erdem, "Ferdi Tayfur hayranlığı bizde çocukluktan beri devam eden bir hayranlık. Onun şarkılarıyla büyüdük. Kendisinin karakterini izleyerek örnek aldık. Dün ölüm haberini aldım ve çok üzüldüm. Türk sinemasının emektarı ve çınarını kaybetti. Bir ferdi Tayfur daha gelmeyecek. Buradan sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah cenazesine katılarak hasretini gidereceğiz. Ben bir Ferdi Tayfur hayranı olarak onun kişiliğini örnek aldım. Ailemden birini kaybetmiş gibi içimde acısı var. İnşallah bundan sonra şarkılarını yaşatarak, kişiliği ve karakterini yansıtarak gönüllerimizde yaşatacağız" dedi.