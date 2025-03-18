Ferdi Zeyrek'ten İmamoğlu'nun Diploması İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bu, demokrasiye temel insan haklarına yapılmış ağır bir darbedir! İstanbul Üniversitesi'nin verdiği bu hukuksuz karar değerli üniversitenin saygın tarihine kara bir leke sürmüştür. Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemeye çalışanlar, hukuku siyasallaştıranlar, kurumları arka bahçeleri gibi kullananlar unutmasınlar ki hukuk herkes için gerekli ve geçerlidir" tepkisini gösterdi.

Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı aday adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce yasal olarak aldığı diplomasının, yasal olmayan yol ve yöntemlerle iptal edilmesi izah edilebilir bir durum değildir. Bu, demokrasiye temel insan haklarına yapılmış ağır bir darbedir! İstanbul Üniversitesi'nin verdiği bu hukuksuz karar değerli üniversitenin saygın tarihine kara bir leke sürmüştür.

Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemeye çalışanlar, hukuku siyasallaştıranlar, kurumları arka bahçeleri gibi kullananlar unutmasınlar ki hukuk herkes için gerekli ve geçerlidir. Bundan sonra da haksız karara karşı Ekrem başkanımızın yanında durmaya, bu topraklarda hukukun üstünlüğünü sağlayana dek haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz! Kurtuluş yok tek başına!"