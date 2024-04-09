Ferizli ilçesinde arife günü mezarlıkta program düzenlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.
Ferizli Belediyesince Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu.
Duaların edildiği programa, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlar daha sonra mezarlıkta yakınları için dua etti.
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