Ferizli'de Gölkent Büyük Akgöl'de Çevre Düzenleme Çalışması Yapılıyor - Son Dakika
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Ferizli'de Gölkent Büyük Akgöl'de Çevre Düzenleme Çalışması Yapılıyor

Ferizli\'de Gölkent Büyük Akgöl\'de Çevre Düzenleme Çalışması Yapılıyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Gölkent Büyük Akgöl'de Ferizli Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Göl çevresindeki otlar ve atık malzemeler temizlenerek gölün piknik ve balık tutma alanı olarak kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

29.05.2024 11:35
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Gölkent Büyük Akgöl'de çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Ferizli Belediyesince başlatılan çalışmalar kapsamında göl çevresindeki otlar ve atık malzemeler ekiplerce temizleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral, beraberindeki Doğal Alanları Koruma Komisyonu Başkanı ve İYİ Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Efiloğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Deniz, Gölkent Büyük Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Korkmaz ile çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kıral, yaptığı açıklamada, hedeflerinin göle piknik ve balık tutmak için gelenlerin rahat etmesini sağlamak olduğunu belirterek, piknik ateşinin söndürülmesi ve çevre temizliği konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferizli'de Gölkent Büyük Akgöl'de Çevre Düzenleme Çalışması Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferizli'de Gölkent Büyük Akgöl'de Çevre Düzenleme Çalışması Yapılıyor - Son Dakika
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