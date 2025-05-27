Ferizli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ferizli Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Konserin ardından kursiyerler tarafından yapılan el sanatları, çeşitli kıyafet ve diğer ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Kaymakam Hasan Balcı, yaptığı açıklamada, 6 ayda 15 branşta 351 kursiyerin eğitim aldığını, sergide 300'ü aşkın eserin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliklere, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.