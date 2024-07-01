Ferizli'de Yöresel Yemekler Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Ferizli'de Yöresel Yemekler Yarışması Düzenlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, kentin yöresel yemeklerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmada 30 ev hanımı birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar yaptı. Yarışmada birinciye gram altın, ikinciye şef bıçağı, üçüncüye ise tabak hediye edildi. Belediye Başkanı Mehmet Ata, etkinliğin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

01.07.2024 14:25
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kentin yöresel yemeklerinin tanıtılması amacıyla yarışma düzenlendi.

Ferizli Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü ile Hanımeli Aşçılar ve Üreten Kadınlar Federasyonu (HÜKAFED) işbirliğiyle dün gerçekleştirilen organizasyonda, 30 ev hanımı yarıştı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar yapan ev hanımları, jüri üyelerinden en iyi puanı almaya çalıştı.

"Ana yemek" ve "tasarım pastası" kategorilerinde yapılan yarışmada, birinciye gram altın, ikinciye şef bıçağı, üçüncüye tabak hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ata, Sakarya'nın geleneksel lezzetlerini yaşatma ve tanıtma adına düzenlenen etkinliğin, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Belediye olarak kültür ve sosyal etkinliklere imkanlar dahilinde katkı yapmaya devam edeceklerini bildiren Ata, "Toplumun her kesimine hitap eden bu tür etkinlikler, bir yandan geleneksel lezzetlerimizi yaşatırken, diğer yandan da sosyal birlikteliği pekiştirmektedir. Özveriyle bu etkinliğe katılan tüm yarışmacılara, jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışma hakkında bilgi veren HÜKAFED Başkanı Hatice Akman da eski lezzetleri tanıttıklarını belirterek, destekleri için Ata'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferizli'de Yöresel Yemekler Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferizli'de Yöresel Yemekler Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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