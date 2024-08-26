Fethiye açıklarında lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu.
Bottaki 12'si çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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