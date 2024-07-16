Fethiye Açıklarında Yunanistan Tarafından Türk Kara Sularına İtildi, 25 Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.