Fethiye-Antalya Yolunda Su Baskını

Antalya- Fethiye kara yolunda su baskını nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kara yolundaki Eşen 1 Baraj Göleti'nde kuvvetli yağışların ardından su seviyesi yükseldi.
Kara yolunun bir noktasında suyun yola taşması üzerine bölgeye Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile Karayolları ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı noktada, Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yol kenarındaki çelik bariyer kaldırıldı ve yol genişletildi.
Ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı kara yolunda, çalışmanın tamamlanmasının ardından çift yönden ulaşım yapılabilecek.
Öte yandan bölgede, güvenlik amacıyla Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri nöbet tutuyor.
