Fethiye Belediyesi, Bitkisel Atık Yağları Ekonomiye Kazandırıyor

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararın önüne geçmek ve bu atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile vatandaşlar her 10 litre bitkisel atık yağ karşılığında 250 TL değerinde market alışveriş çeki kazanacak.

Fethiye Belediyesi, doğayı koruma çalışmaları kapsamında Habitat Geri Dönüşüm Firması ile bir yıl süreli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle, vatandaşlar her 10 litre bitkisel atık yağ karşılığında 250 TL değerinde market alışveriş çeki kazanacak.

Atık yağlar, Fethiye Belediyesi'ne bağlı Atık Getirme Merkezi'ne veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim edilebileceği gibi, 444 90 82/6555 numaralı telefondan iletişime geçilmesi halinde evlerden de alınabilecek.