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Fethiye Belediyesi Personeline Tükenmişlik Sendromu Semineri Verildi - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi Personeline Tükenmişlik Sendromu Semineri Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Belediyesi personeline tükenmişlik sendromu semineri düzenlendi. Uzman klinik psikolog ve diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilen seminerde, tükenmişlik sendromunun nedenleri ve etkileri hakkında bilgi verildi.

Fethiye Belediyesi Personeline Tükenmişlik Sendromu Semineri Verildi
15.12.2023 - 09:21,  Güncelleme: 09:23
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye personeline "Çalışanlarda Tükenmişlik Sendromu" semineri verildi.

Belediyede gerçekleştirilen seminer, Fethiye Belediyesi Uzman Klinik Psikolog Gizem Tuğsat, Dr. Psikolog Saadet Elevli, Su ve Ses Meditasyonu Uygulayıcısı Öyküm Elif Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Tuğsat, yaptığı açıklamada, çalışanlarda tükenmişlik sendromunun meslek hastalığı olarak da bilindiğini söyledi.

Sendromun, bireyin içsel kaynaklarında tahribata yol açan, kişinin sürekli olarak başarıya ulaşma arzusundan kaynaklanan zihinsel, psikolojik ve fiziksel bir bitiş hali olduğunu ifade eden Tuğsat, şunları kaydetti:

"Modernleşmenin getirdikleriyle beraber rekabet odaklı iş ortamları, mobbing, gelecek kaygısı, mükemmeliyetçi kişilik yapısı, onaylanma ihtiyacı, sağlıklı sınır koymakta güçlük çekme gibi durumlar tükenmişlik sendromuna sebep olarak temel nedenler arasında gösterilir. Çalışan tükenmişliği, diğer insanların sorunlarına empati duyma ve iş süreçlerini iyileştirme çabaları gibi birçok kümülatif sonuçla ortaya çıkan üst düzey bir zihinsel durumdur. Bu durum sadece iş yerini değil, önlem alınmaz ise hayatın genelini etkileyen patolojik hale dönüşür."

Kaynak: AA
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