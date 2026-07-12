Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Fethiye\'de 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı
12.07.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Fethiye'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari C.B. operasyonla yakalandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca "silahlı yağma" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası ile arama kaydı bulunan C.B'nin Fethiye'de gizlendiği adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hükümlünün saklanmasına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ettiği değerlendirilen M.A.K, T.Y. ve O.K'yi de takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, O.K'ye ait olduğu belirlenen ruhsatsız tabanca, boş şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

Yakalanan O.K. hakkında "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
15 Temmuz’da ücretsiz raylı sistem hatları 15 Temmuz'da ücretsiz raylı sistem hatları
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Beykoz Belediyesi personelinden örnek davranış: Plajda bulduğu altın dolu keseyi sahibine teslim etti Beykoz Belediyesi personelinden örnek davranış: Plajda bulduğu altın dolu keseyi sahibine teslim etti
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

22:16
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
22:10
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
20:52
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
20:40
Savcılık dosyasına girdi Haluk Levent’ten milyonlarca liralık senet oyunu
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 22:27:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.