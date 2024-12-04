Fethiye'de 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Fethiye'de 3 Hükümlü Yakalandı

Fethiye\'de 3 Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.

04.12.2024 20:16
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ile farklı suçlardan 42 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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