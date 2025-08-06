Fethiye'de 3 km Araç Kuyruğu

Muğla'da Fethiye- Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarına ulaşmak isteyen tatilciler, bölgede yoğunluğa sebep oldu. Bazı tatilciler kuyruk nedeniyle araçlarını park edip, sahile yürüyerek ulaştı.

Yaklaşık 3 kilometreyi bulan araç kuyruğu sebebiyle trafikte aksamaların önüne geçmek için İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Kara yolunda devriye gezen motorize ekipler ise hatalı sollama yapan sürücülere ceza kesti.

Ayrıca kara yoluna hatalı park yapan araçlar da çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Bölgede denetimlerin süreceği belirtildi.