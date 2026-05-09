Fethiye'de Akaryakıt Tankerinde Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki yakıt tankerinde başlayan yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda, yakıt dolumu yaptığı sırada tankerin üzerinden sızan akaryakıtın aracın egzoz kısmına aktığı ve bir anda alevlerin çıktığı görülüyor.

Görüntülerde, alevlerin hızla yayılması ve görevlilerin yangına müdahale etmeye çalışması yer alıyor.

Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 7 Mayıs'ta, 48 HJ 930 plakalı tankerde yangın çıkmış, alevler tankerin yanında bulunan otomobil ile motosiklete de sıçramıştı. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında, 3 araç da kullanılamaz hale gelmişti.