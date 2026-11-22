Muğla’da batan teknedeki 4 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında batan bir teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Karakum Plajı açıklarında bir teknenin batması sonucu denizde mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
4 KİŞİ KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakum Plajı açıklarında bir özel teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-15) sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleriyle deniz yüzeyindeki 4 kişiye ulaşıldı.
Ekipler, denizde mahsur kalan 4 kişiyi, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ndeki 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline ulaştırdı.
Kaynak: AA
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