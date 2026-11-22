İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Karakum Plajı açıklarında bir teknenin batması sonucu denizde mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakum Plajı açıklarında bir özel teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-15) sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleriyle deniz yüzeyindeki 4 kişiye ulaşıldı.

Ekipler, denizde mahsur kalan 4 kişiyi, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ndeki 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline ulaştırdı.