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Fethiye'de batma tehlikesi geçiren tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye'de batma tehlikesi geçiren tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mandalina isimli tekne, su alması sonucu batma tehlikesi yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tekne su tahliye edilerek kurtarıldı. Teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu belirlendi.

Fethiye\'de batma tehlikesi geçiren tekne kurtarıldı
12.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:09
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alması nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekne, ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda bağlı "Mandalina" isimli tekne henüz bilinmeyen nedenle su alarak batmaya başladı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler motorlu pompa ve kovalarla suyu tahliye ederek tekneyi batmaktan kurtardı.

Teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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