Fethiye'de Erkek Cesedi Bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde deniz kenarında Yaşar Kılıçarslan'a (45) ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.

Fethiye Körfezi sahil bandında bugün saat 09.00 sıralarında gezintiye çıkanlar, deniz kenarında bir erkeği harekesiz yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öldüğü belirlenen kişinin Yaşar Kılıçarslan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.