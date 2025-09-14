Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kesikkapı Mahallesi 121. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?