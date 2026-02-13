Fethiye'de İnşaatta Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşaatın bodrum katında çıkan yangında ev eşyaları yandı.
Foça Mahallesi'ndeki iki katlı bir inşaattan çıkan dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bodrum katında çıkan yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
