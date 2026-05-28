Fethiye'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Fethiye'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

28.05.2026 08:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarpıştığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü öldü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Çulha (25) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobildeki 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Karaçulha Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki 31 AOG 752 plakalı motosiklet, Fethiye yönüne giden ve kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki 54 APP 367 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Serhat Çulha'nın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Olaylar, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

