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AKUT, Fethiye'de mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtardı - Son Dakika
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AKUT, Fethiye'de mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Karaağaç Mahallesi'ndeki kayalıklarda keçi ve yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi. Ekip, yaklaşık 40 metre uçuruma halat yardımıyla inerek, keçi ile yavrusunu kurtardı. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

AKUT, Fethiye\'de mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtardı
07.01.2024 - 22:17,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Karaağaç Mahallesi'ndeki kayalıklarda keçi ve yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi.

Ekip, yaklaşık 40 metre uçuruma halat yardımıyla inerek, keçi ile yavrusunu kurtardı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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