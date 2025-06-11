Fethiye'de Motoryat Yangını Kontrol Altına Alındı

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta çıkan yangına Sahil Güvenlik, marina yetkilileri, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Alevlerin marinadaki diğer teknelere sıçramaması için açığa çekilen yattaki alevler, 1 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürüldü. Teknede büyük oranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),