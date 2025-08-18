Fethiye'de Orman Yangını - Son Dakika
Fethiye'de Orman Yangını

Fethiye\'de Orman Yangını
18.08.2025 15:50
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir orman yangını çıktı, alevlere müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçak ile çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Fethiye'de Orman Yangını - Son Dakika
