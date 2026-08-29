Fethiye'de Orman Yangını: 50 Hektar Zarar - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını: 50 Hektar Zarar

Fethiye\'de Orman Yangını: 50 Hektar Zarar
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Fethiye'de çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü, 64 kişi huzurevinden tahliye edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan ve 3,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alanlar, dronla görüntülendi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim bölgesinin yakınındaki alevlere 1 helikopterle havadan, 40 arazöz, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, 4 TOMA ve 582 personelle karadan müdahale edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek olmak için seferber oldu. Vatandaşlar, 5 litrelik bidonlarla taşıdıkları suyu 4 ton kapasiteli yangın tankerlerine boşalttı.

HUZUREVİNDEKİ 64 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin sıçradığı Fethiye Huzurevi'ndeki 64 kişi tahliye edilerek, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü misafirhanelerine yerleştirildi. Bölgedeki 78 konuttaki 420 kişi de güvenli alanlara alındı. Yangından etkilenen huzurevinde kısmi hasar oluşurken, 5 ev ise alevlerden zarar gördü. Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'ndan Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar, Foça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na sivil araç trafiğine kapatılan yol 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Orman Yangını: 50 Hektar Zarar - Son Dakika

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