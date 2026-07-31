Fethiye\'de Orman Yangını Yeniden Alevlendi

FETHİYE'DE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 02.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 22 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer ve 169 personelle müdahale ediliyor.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE, (Muğla),