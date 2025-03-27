Fethiye'de Otizm Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
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Fethiye'de Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Yunus Nadi İlköğretim Okulu, Otizm Farkındalık Günü kapsamında 'Otizmin farkındayız' sergisi düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Tuğçe Doğu, öğrencilere ait resimlerle otizm hakkında farkındalık yaratmayı amaçladı.

27.03.2025 15:28  Güncelleme: 15:50
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(MUĞLA)- Fethiye'deki Yunus Nadi İlköğretim Okulu, Otizm Farkındalık Günü kapsamında "Otizmin farkındayız" sergisine ev sahipliği yaptı.

Fethiye'de bulunan Yunus Nadi İlköğretim Okulu, Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen resim sergisi, otizm konusunda farkındalık yaratmayı amaçlarken, etkinliğe Belediye Başkan Vekili Tuğçe Doğu da katıldı. Sergide, öğrencilerin hazırladığı "Otizmin farkındayız" temalı resim sergisi ve görseller büyük ilgi gördü. Etkinlik, otizme yönelik duyarlılığı artırmayı hedefleyen anlamlı mesajlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Otizm Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika

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