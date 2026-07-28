Fethiye'de Rahatsızlanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye açıklarında gezi teknesindeki çocuk, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Rahatsızlanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?