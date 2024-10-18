Fethiye\'de Su Alan Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan tekne, kıyı emniyeti ekibince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçe açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 9 kişi bulunan teknedeki suyun tahliyesi, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu personelince gerçekleştirildi.
Ekip tarafından tekne emniyete alındı.
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