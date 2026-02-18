Fethiye'de Ticari Gemide Yaralı Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
