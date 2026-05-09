Fethiye\'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Fethiye-Muğla kara yolunda Suat Koca (42) idaresindeki 48 FB 342 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Koca'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
