Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot yaralandı

Fethiye\'de yamaç paraşütü kazası: Rus pilot yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus pilot Tamara Sinava, kayalıklara düşerek yaralandı. Olayın ardından bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi ve yaralı pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 15:08
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Tamara Sinava, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sinava, ekiplerce ilk müdahalesi yapılarak sedyeyle ambulansa ulaştırıldı.

Sinava, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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