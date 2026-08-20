Fethiye'de Yatta Yaralanan Kişi Tahliye Edildi
Fethiye açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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