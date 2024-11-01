Fethiye'den Anıtkabir'e 'İki Teker, Sıfır Karbon' Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika
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Fethiye'den Anıtkabir'e 'İki Teker, Sıfır Karbon' Bisiklet Yolculuğu

Fethiye Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılında iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla 'İki Teker, Sıfır Karbon' projesi kapsamında Fethiye'den Anıtkabir'e bisiklet yolculuğu gerçekleştirdi.

01.11.2024 14:33  Güncelleme: 17:07
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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyetin 101'inci yılında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehlikelerine ve çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla, "İki teker, sıfır karbon" projesi kapsamında Fethiye'den Anıtkabir'e kadar süren bisiklet yolculuklarını tamamladı.

Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'e saygı etkinliğinde belediye çalışanları, Fethiye'den Ankara'ya kadar yaklaşık 640 km'lik bisiklet yolculuğunu tamamladılar.

"İki Teker, Sıfır Karbon" projesi adıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar ve ekibi Fethiye'ye dönüşünde Başkan Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

"Çevreye karşı olan duyarlılığımız her platformda katlanarak devam edecek"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Halkımızın bisiklet kullanımını teşvik edecek bu proje, iklim değişikliğine ve çevre temizliği konusuna dikkat çekecektir. Bu kapsamda çevreye karşı olan duyarlılığımız her platformda katlanarak devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye'den Anıtkabir'e 'İki Teker, Sıfır Karbon' Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika

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