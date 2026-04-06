Fethiye, Ege Kupası'ndan 45 Madalya ve İki Kupayla Döndü

06.04.2026 14:27  Güncelleme: 16:05
Fethiye Belediye Su Sporları Kulübü ve Amiral Spor Kulübü, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Kupası'nda toplam 45 madalya ve iki kupa kazanarak önemli bir başarı elde etti. Gençler ve master kategorilerinde yarışan sporcular, Fethiye'yi başarıyla temsil etti.

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Su Sporları Kulübü ve Amiral Spor Kulübü, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Bodrum'da bu yıl ilki düzenlenen Ege Kupası'ndan 45 madalya ve iki kupa ile döndü.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ege Kupası, 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Bodrum Bitez'de gerçekleştirildi. Fethiye Belediye Su Sporları Kulübü ve Amiral Spor Kulübü de toplam 34 sporcuyla organizasyonda Fethiye'yi temsil etti. İki kulüp, yarışları toplam 45 madalya ve iki kupa ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Toplam dokuz kulüpten yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, 4000 metrelik parkurda mücadele etti.

Beş branşta kürsü

Fethiye Belediye Su Sporları Kulübü, 14 sporcu ile katıldığı yarışlarda U19 (Gençler) kategorisinde mücadele etti. Yarışlara katılan tüm sporcular madalya alma başarısı gösterdi. Toplam sekiz farklı branşta yarışan kulüp, beş branşta kürsüye çıktı. Organizasyona 14 sporcuyla katılım sağlayan ekip, yarışları toplam 25 madalya ile tamamladı. Gençler genel klasmanında ise kulüp, Ege Bölgesi ikinciliği elde etti. İlk kez katıldıkları yarışta kürsü gören genç sporcular, dikkati çeken bir başarı ortaya koydu.

Fethiye Amiral Spor Kulübü de klasman üçüncülüğü aldı

Fethiye'yi "master" kategorisinde temsil eden Amiral Spor Kulübü de 20 sporcu ile katıldığı yarışlarda güçlü bir performans sergiledi. Bu sene 6'ncı yılını kutlayan kulüp, master kategorisinde elde ettiği sonuçlarla Ege Kupası genel klasman üçüncülüğünü kazanarak yarışları kupayla tamamladı.

İlk kez düzenlenen Ege Kupası'nda hem gençler hem master kategorilerinde elde edilen dereceler, Fethiye'nin kürek sporundaki yükselen ivmesini ortaya koydu.

Kaynak: ANKA

