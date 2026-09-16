Fethiye kuzugöbeği mantarı tescillendi, bölgenin coğrafi işaretli ürünü 7 oldu

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde doğal olarak yetişen Fethiye kuzugöbeği mantarını Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaretle tescil etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından (FTSO) yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumunun 15 Eylül 2026 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanan kararla, bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, tescil sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bölge adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.

Nisan ayında bültende ilana çıkarılan ürünün askı sürecinin sona ermesiyle tescillendiğini bildiren Çıralı, "Fethiye'mizin doğal zenginliklerinden birine daha coğrafi işaret kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel değerlere sahip çıkmanın, onları korumanın yanı sıra ekonomiye kazandırıp marka değerine dönüştürmenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Çıralı, şunları kaydetti:

"Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, Fethiye çifte kavrulmuş tahini ve Fethiye tarhanasının ardından Fethiye kuzugöbeği mantarının tescillenmesiyle bölgemizin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı. Böylece doğal, kültürel, gastronomik ve ekonomik mirasımızın korunmasına yönelik önemli bir adım attık. Sırada Fethiye zeytinyağı, Nif kirazı ve Arsa üzümü var. Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere çam ormanları ile iğne yapraklı ağaçların bulunduğu alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, kurutularak yıl boyunca tüketilebiliyor. Tescille birlikte ürünün üretim alanı, özellikleri ve yöresel bağı kayıt altına alınmış oldu."