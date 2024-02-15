Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Fethiye ve Seydikemer'deki Girişimci Kadınlara Destek Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Fethiye ve Seydikemer'deki Girişimci Kadınlara Destek Ziyaretinde Bulundu

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Fethiye ve Seydikemer\'deki Girişimci Kadınlara Destek Ziyaretinde Bulundu

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde faaliyet gösteren girişimci kadınlara destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde, girişimci kadınların işlerini ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli programlar ve eğitimler düzenlenmesi konuları da değerlendirildi.

15.02.2024 15:45
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Fethiye ve Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlara destek ziyaretinde bulundu.

Kadın Girişimciler Muğla İl İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sevilay Akın Ünver ile FTSO Meclis Üyesi Seyhan Özgür ve kurul üyeleri ilk olarak girişimci Nurcan Türkoğlu Çiçek'i evinde ziyaret etti.

Çiçek'ten kendi emeği ile 24 saat meşe odunuyla kaynattığı ilik suyunun detaylarını dinleyen kurul üyeleri, ilik suyu ile hazırlanan tarhana çorbası, mercimek köftesi ve enginarlı pilavı tattı.

Çiçek, ziyarette sosyal medyayı da kullanarak genişlettiği pazarı ve pazarlama yöntemleri hakkında bilgi verirken, motivasyon odaklı bilgi alış verişinde bulunuldu.

Heyet daha sonra Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'nde faaliyet gösteren fide üretim tesisinde kadın girişimci Rana Aksakal'ı da ziyaret etti.

Tesisinde fide ve tarımsal ürün üretiminin yanı sıra, kadın istihdamına da önem veren Aksakal'ı tebrik eden kadın girişimciler, kadın çalışanların motivasyonunu artırmak ve onları desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve eğitimler düzenlenmesi konularını da değerlendirdi.

Aksakal, kadın girişimcilerin sayısının artması, kadınların başarılı olması ve güçlenmesi için yapılabilecekler konusunda görüşlerini paylaştı.

FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, misafirperverlikleri için kadın girişimcilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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