FETÖ davasında ceza yağmuru - Son Dakika
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FETÖ davasında ceza yağmuru

12.07.2026 11:16
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Sakarya'da FETÖ davasında 144 sanığa hapis cezası verildi, 164 sanık beraat etti.

Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davada 144 sanığa değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 224 sanığın yargılanmasına 3 Nisan 2017'de Ferizli ilçesinde özel olarak hazırlanan salonda başlandı.

Yargılama aşamasında mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar verdi.

15 Ağustos 2018'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın 1 numaralı sanığı eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'u "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Bahri Gürhan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 49 sanığı 12 yıl 6'şar ay, 5 sanığı 13 yıl 4'er hapis cezasına çarptırdı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan bu sanıklardan 3'üne 7 yıl 6'şar ay, 1 sanığa ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

"Ateşli silah kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezası alan 9 sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Davada 164 sanık tüm suçlamalardan beraat etti.

Yargıtaydan onama kararları

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Coşkun ve Üzer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Yüksek mahkeme, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 3 sanığa verilen 12 yıl 6'şar ay hapis ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 sanığa verilen 6 yıl 3 ay cezayı da uygun buldu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aralarında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden hapis cezası alan 1 sanığın da bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onadı.

94 beraat kararı bozuldu

Yüksek mahkeme, 94 sanık hakkındaki "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraat kararları ile 52 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan verilen mahkumiyetleri bozdu.

3. Ceza Dairesi, Uğur Coşkun'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği", Ahmet Üzer ile 4 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen cezaları, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanıkların ayrıca bu suçlardan cezalandırılma imkanı bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinden bozdu.

Öte yandan, sanıklar Coşkun ve Üzer'e verilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezaları ile "Ateşli silah kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezası alan 9 sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, istinafın kararıyla kesinleşti.

Yargıtayın kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesi, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar vererek Coşkun ve Üzer'e ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yeniden yargılama

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yeniden yapılan yargılamada, 3 Ocak 2024'te karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 73 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 61 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası veren heyet, 1 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, 4 sanığın beraatine, hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanık ile vefat eden 1 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanıktan 3'ü farklı tarihlerde yakalandı ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, ilk yargılamada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapse çarptırılan 4 sanık hakkında ilgili suçtan Yargıtay ilamı doğrultusunda ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Yargılamada 144 sanık ceza aldı

Böylece 138 sanık hakkında ilk davada verilen hükümler, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılamada değişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay ile 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan 52 sanık ile beraat eden 24 sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bozma ilamından önce haklarında beraat hükmü verilen 61 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi.

1 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, beraat eden 4 sanık hakkındaki hüküm ise değişmedi.

Nisan 2017'de başlayan ve Ocak 2024'te biten 224 sanıklı davada yargı sürecinde 144 sanık değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 76 sanık müebbet, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 64 sanık 12 yıl 6'şar ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

6 yıl 3 ay hapis cezası verilen 1 sanığın da aralarında bulunduğu 75 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraat etti.

Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 sanık ile vefat eden 1 sanık olmak üzere 6 sanığın dosyaları ayrıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sakarya, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ davasında ceza yağmuru - Son Dakika

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