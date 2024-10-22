FETÖ Elebaşı İfadesi Nedeniyle Gazeteciye Adli Kontrol - Son Dakika
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FETÖ Elebaşı İfadesi Nedeniyle Gazeteciye Adli Kontrol

Bursa'da, FETÖ elebaşı hakkında ifadeleri nedeniyle A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

22.10.2024 17:46
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Bursa'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle ifadeye çağrılan internet sitesi genel yayın yönetmeni A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazeteci A.K, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan A.K, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, A.K. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında dün FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye alınan gazeteci A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Terör, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Elebaşı İfadesi Nedeniyle Gazeteciye Adli Kontrol - Son Dakika

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