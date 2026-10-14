FETÖ finans yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ finans yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir ve Sakarya'da FETÖ/PDY finans yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. ABD merkezli şirket üzerinden gıda karşılığı para transferlerinin örgütün yeniden yapılanmasını finanse etmek için kullanılabileceği değerlendirildi.

ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, ABD merkezli bir şirket aracılığıyla Türkiye'den yurt dışına gönderilen gıda ürünleri karşılığında gerçekleştirilen para transferlerinin, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasını finanse etmek amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriEskişehir3. SayfaSakaryaGüncelFinansTerörSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:15:35. #.0.3#
SON DAKİKA: FETÖ finans yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei