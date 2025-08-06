FETÖ Hükümlüsü Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütün sözde finans yapılanması içerisinde, mütevelli heyetinde yer alan ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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