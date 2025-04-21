FETÖ Hükümlüsü Kars'ta Yakalandı

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Ş.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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