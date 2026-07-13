FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 649 gaziye yönelik iddianame - Son Dakika
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 649 gaziye yönelik iddianame

13.07.2026 18:58
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize eden 8'i firari 21 asker hakkında, 649 gaziye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçundan 27'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin İstanbul ayağındaki faaliyetlerinin organizasyonunda aktif rol alan 8'i firari 13'ü hükümlü 21 darbeci asker hakkında, 649 gaziye yönelik eylemleri nedeniyle "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 27'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 649 gazi "mağdur", 8'i firari, 13'ü hükümlü olarak cezaevinde bulunan 21 darbeci ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede şüphelilerin, "Ahmet Gümüş, Ahmet Zeki Gerehan, Engin Durmaz, Eyyüp Gürler, Fatih Karakaya, Fethi Alpay, İrfan Arat, Mehmet Kapan, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mehmet Nail Yiğit, Murat Yanık, Muzaffer Düzenli, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Onur Özden, Ömer Faruk Özköse, Özkan Aydoğdu, Rıfkı Keser, Sadık Cebeci, Şakir Çınar, Uzay Şahin" olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin anayasal düzenini, seçilmiş ve meşru hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını ve yüce milletimizi hedef alan, 15 Temmuz 2016 tarihinde, planı bizzat terör örgütü lideri Gülen tarafından onaylandıktan sonra, icra aşamasına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde gizlenmiş ve yerleşmiş örgüt mensuplarının kendilerine verdiği isim olan 'Yurtta Sulh Konseyi' eliyle, emir-komuta zinciri dışında örgütün hücresel örgütlenme modeline uygun olarak 'abi-imam' tabir edilen sivil yönetici unsurlarının ilettiği talimatlarla gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bağımsızlığına ve anayasal demokratik düzenine sahip çıkan, yüce Türk milleti ve bu necip milletin özünden çıkan vatansever emniyet güçleri ve silahlı kuvvetler mensuplarının canı pahasına ferasetle karşı durması sonucu başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılmıştır."

"Çok sayıda davada sanıklara verilen cezaları kesinleşti"

Darbe teşebbüsüne giden süreç ve İstanbul ayağındaki planlamaya yer verilen iddianamede, başsavcılık tarafından İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin açılan aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgali, Beşiktaş-Digitürk Gayrettepe, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet'in işgali, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının da arasında olduğu çok sayıda davada, sanıklara verilen cezaların kesinleştiği bilgisi verildi.

İddianamede, Türkiye genelindeki darbe teşebbüsünü planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış terör örgütü FETÖ/PDY mensubu "Yurtta Sulh Konseyi"nin talimatlarıyla, İstanbul'da gerçekleşen silahlı kalkışma-darbe teşebbüsünü planlayıp organize ettikleri tespit edilen şüphelilerin, soruşturma konusu bu olayların tümünün azmettiricisi olduklarının, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda da tespit edilip, kesinleştiği vurgulandı.

Şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağındaki faaliyetlerin organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlendiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin rütbesi, konumu, görev yaptığı yer, eylemin organizasyonu ve icrasında oynadıkları etkin rol sayesinde, darbeci askeri kanadın İstanbul'da hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan azmettiren sıfatıyla sorumlu oldukları ve mağdurlara karşı "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçunu işledikleri ifade edildi.

İddianamede, bu kapsamda 21 sanığın ayrı ayrı "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 15'er yıldan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 649 gaziye yönelik iddianame - Son Dakika

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