FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan gazi: Gurur duyuyorum - Son Dakika
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FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan gazi: Gurur duyuyorum

FETÖ\'nün darbe girişiminde yaralanan gazi: Gurur duyuyorum
11.07.2026 11:35
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şarapnel parçalarıyla yaralanan gazi Hasan Sarman, o geceyi ve milletçe verilen mücadeleyi anlattı. Sarman, darbenin engellenmesinin gururunu yaşadığını belirterek, 'Bir darbe milleti 25-30 yıl geriye atıyor. Darbenin bu milletin tarihinden silinmesini istedik' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan gazi Hasan Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu yaşıyor.

Darbe girişiminin olduğu yıl üniversite öğrencisi olan Sarman, staj yapmak amacıyla 13 Temmuz 2016'da İstanbul'a gitti.

Akrabalarının evinde bulunduğu sırada 15 Temmuz akşamı darbe girişimi olduğunu öğrenen Sarman, yakınlarıyla sokağa çıkarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Burada açılan ateşte vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Sarman, hastanede tedavi gördü.

Darbe girişiminin üzerinden geçen yıllar içinde eğitimini tamamlayan ve Tokat'ta bir devlet kurumunda memur olarak görev yapan Sarman, AA muhabirine, FETÖ'nün darbe girişiminin olduğu günün akşam saatlerinde akrabalarıyla evde oturduklarını söyledi.

Bu sırada televizyonda haberler çıktığını, askerler tarafından köprünün kapatıldığını duyduklarını belirten Sarman, "Anlam veremedik başta ne olduğuna. Başbakan Binali Yıldırım'ın, 'Bu bir kalkışma olabilir' sözüyle durumun ciddiyetinin farkına vardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Halkımı meydanlara, sokaklara davet ediyorum" sözlerinin ardından sokağa çıktıklarını anlatan Sarman, "Sokaklarda insan seli vardı. Bütün vatandaşlarımız dışarıdaydı." ifadesini kullandı.

Yolda bir kamyonu durdurduklarını, sürücüsünün darbe girişiminden haberi olmadığını aktaran Sarman, "Öndeki araç Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyor, bizi de oraya götür' dedik. 50-60 kişi kamyona bindik. Sabiha Gökçen'e geçen gişelerde bir grup askerin olduğunu polis abiler öğrenmiş. Biz de polis aracını takip ettik. Tam olayın ortasında bulduk kendimizi. Oradaki 100 kişilik askeri grup, gişelerin iki tarafını da trafiğe kapatmıştı. İletişimi kesmek için bütün yolları kapatmışlardı. Polislerimiz ile hain grup çatışmaya başladı." diye konuştu.

"Darbenin bu milletin tarihinden silinmesini istedik"

Çatışma sırasında bazı polislerin yaralandığını belirten Sarman, şöyle devam etti:

"Araçlardan polislerimizi indirdik. Onların hastaneye sevklerini gerçekleştirdik. Polis abimizin elinde telefon vardı. Son kez ailesiyle görüşmek istedi. Sonradan şehadet haberini aldım, çok üzüldük. Onlar bu sefer bizim olduğumuz bölgeyi taramaya başladı. Arkamızda istinat duvarı vardı. Oradan seken şarapnel parçaları vücuduma isabet etti, hem omzuma hem sırtıma. Onların sadece dedikleri, 'Siz evinize geçin. Cumhurbaşkanı'nı ve devlet büyüklerini teslim aldık'. Onu duyunca hiddetlendik. Siz kim olarak teslim aldınız, siz kimsiniz, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız ne..."

Sarman, Türkiye'de daha önce de darbeler yaşandığını söyleyerek, "Bir reaksiyon gösterilmesi gerekiyordu. O akşam bütün millet olarak o reaksiyonu gerçekleştirdik. Bir darbe milleti 25-30 yıl geriye atıyor. Gelişmesini engelliyor. Her şeyine zararı oluyor. Bunu bildiğimiz için darbenin bu milletin tarihinden silinmesini istedik. Elhamdülillah, darbeyi engelleyen devlet olarak tarihe geçtik, o darbeyi de savuşturduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan gazi: Gurur duyuyorum - Son Dakika

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