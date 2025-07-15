FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidinin oğlu Solak, babasından devraldığı emanetle yaşıyor - Son Dakika
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FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidinin oğlu Solak, babasından devraldığı emanetle yaşıyor

15.07.2025 11:42
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak, "Bir gün bu ülkede yine 15 Temmuz gibi bir kalkışma olsa sokağa çıkarım. Babamın bıraktığı sancağa sahip çıkarım, o sancak şu an bende.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak, "Bir gün bu ülkede yine 15 Temmuz gibi bir kalkışma olsa sokağa çıkarım. Babamın bıraktığı sancağa sahip çıkarım, o sancak şu an bende." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini engellemek için sokaklara çıkan binlerce vatandaş arasında bulunan boya badana ustası Mustafa Solak, o gece, eşi Melek Solak'a "Külliye'ye gidiyorum. Vatan elden gidiyor. Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek?" diyerek evden çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sivillerin üzerine F-16'dan atılan bombalar sonucu şehit olan Solak, geride eşi ve engelli oğlunu bıraktı.

Şehit Solak'ın doğuştan apel sendromu olan, ayak parmakları ve kafa kemiklerinin yapışık olmasından dolayı bugüne kadar çok sayıda ameliyat geçiren 21 yaşındaki oğlu Emre Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen 9 yıla rağmen o geceyi unutamadığını söyledi.

Babasının 15 Temmuz gecesi 02.30'da bir arkadaşıyla konuştuktan sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için hızla giyinip evden çıktığını anlatan Solak, "Annem babama, 'Nereye gidiyorsun Mustafa?' dediğinde, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyorum.' dedi. Evden çıkarken sesini duydum ama kendisini görmedim." dedi.

Sabah kalktığında babasını evde görememesi üzerine telefonla aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Solak, "Ondan sonra amcamı aradım, 'Babam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecekti. Telefonu açmıyor' dedim. Amcam bizi almaya geldi, birlikte Külliye'ye doğru giderken amcam tekrar babamı aradı ve bu kez telefon açan kişi babamın Devlet Demir Yolları Hastanesi'nde olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Hastanede babasının şehit olduğu haberini aldıklarını belirten Solak, "Amcam hastanede yanıma gelip 'Emre sana baban bir gurur bıraktı' dedi. Ben önce idrak edemedim babamın şehit olduğunu. Amcama, 'Babam yaralıysa bir gösterin bana. Yoğun bakımdaysa gösterin.' dedim, 'Baban şehit oldu.' dedi. O hastanenin avlusu o an bana bir çukur oldu, ateş çukuru oldu orası." diye konuştu.

"Özlemi çok ağır"

Solak, aradan yıllar geçse de yüreğinin yandığını, bu ateşin içinde hep köz olarak kalacağını vurgulayarak, "Babamı çok özlüyoruz, özlemi çok ağır. Özel günlerde, doğum günlerinde, şehadet yıl dönümünde babamı arıyorum. Çünkü ben o zaman 18 yaşındaydım babam şehit olduğunda. Şu an 27 yaşındayım. Tam babama ihtiyaç duyduğum zamanda kaybettim babamı. Gençlik yıllarımda kaybettim." dedi.

Solak, şunları kaydetti:

"Bir gün bu ülkede yine 15 Temmuz gibi bir kalkışma olsa sokağa çıkarım. Babamın bıraktığı sancağa sahip çıkarım, o sancak şu an bende. Ben de gerekirse babam gibi şehit olurum, gazi olurum. Yarın bir gün evlatlarım olursa da onlara dedelerinin mirasını anlatırım. Bu gururu onlara yaşatırım. Şehitliğine götürürüm, derim ki, 'Dedeniz böyleydi. Böyle şehit oldu. Bu vatanın kahramanıydı.' Benim duyduğum gururu onlara da tattırırım."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Mustafa Solak, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidinin oğlu Solak, babasından devraldığı emanetle yaşıyor - Son Dakika

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