FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor - Son Dakika
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FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor

FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor
12.07.2025 11:21
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın hatırası, Düzce'de bazı eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın hatırası, Düzce'de bazı eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor.

Şehit emniyet müdürünün Düzce'de yaşayan annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan, evlatlarının kahramanlığının gelecek nesillere aktarılması için görevdeyken giydiği üniformasını, penyesini ve uyku tulumunu Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesine bağışladı.

Şehit Baysan'ın üniforması ve penyesi, derneğin giriş salonundaki cam vitrinde sergilenirken, uyku tulumu ise duvarda asılı bulunuyor.

"Eşyalarının her biri, hatıraları bizim için çok önemli"

Baba Ramazan Baysan, AA muhabirine, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu 9 yıl nasıl geçti farkında değilim. Oğlum hep aklımızda, gece rüyalarımızda da var. Hiçbir zaman unutmayacağım, herhalde ölünceye kadar benimle kalacak. Evimizi sık sık ziyaret edenler oluyor. Yüzüm biraz gülüyorsa hep onların etkisi var. Oğlum, mesleğinin dışında da dört dörtlük bir delikanlıydı. Küçük, büyük ayırmazdı. Büyüklerine saygı duyar, küçüklerini de çok severdi." diye konuştu.

Anne Hanife Baysan da evlat acısının hiçbir zaman dinmediğini ama oğlunun şehitlik mertebesine kavuşmasıyla da gurur duyduklarını dile getirdi.

Evlerine gelen gidenin çok olduğunu aktaran anne Baysan, şunları kaydetti:

"Onların gelmesiyle mutlu oluyoruz, avunuyoruz. Unutulmamak güzel. Kimse gelmese çok zor. Arkadaşları geliyor, bazen de oğlumun beraber çalıştığı bizim bile tanımadığımız insanlar geliyor, beraber yaşadıklarını anlatıyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Oğlumun kişisel eşyalarını da derneğe biz verdik. Çok memnun olduk orada müze gibi eşyalarını sergilemelerine. Oğlumun giydiği bir çift terlik de var. Altı kopuk, yapıştırıp onu da getirmek istiyorum. Onun eşyalarının her biri, hatıraları bizim için çok önemli."

"Gelecek nesillerimiz vatanın kıymetini mutlaka bilmeli"

Derneğin Düzce Şube Başkanı Abdullah Markuş ise şehitlerin isimlerini yaşatmak, ailelerinin acılarını bir nebze de olsa dindirebilmek amacıyla hizmet verdiklerini anlattı.

Şehit Ufuk Baysan'ın anne ve babasının, artık kendilerinin de anne ve babası olduğunu vurgulayan Markuş, "Bize şehidimizin kutsal emanetlerini verdiler. Uyku tulumu, üniforması, parkası ve annenin 'terini kokladığım' dediği penyesi bizde duruyor. Bize vermelerindeki gaye de şu; okullardaki konferans ve seminerlerde öğrencileri derneğimize davet ediyoruz. Şehidimizin eşyalarını çocuklarımıza göstererek bu vatanın ne zorluklarla ayakta durduğunu, hangi badireler atlattığını öğretmek ve onları aydınlatmak istiyoruz. Gelecek nesillerimiz vatanın kıymetini mutlaka bilmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor - Son Dakika

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